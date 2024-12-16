Trabzonspor'un golünde top çizgiyi geçti mi?

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.

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Trabzonspor'un golünde top çizgiyi geçti mi?
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16 Aralık 2024 22:21
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.

55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu.

VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.
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