UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor , çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter'i konuk etti.Papara Park'ta oynanan maçı Bordo-Mavililer 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.39. dakikada Inter'de'in kullandığı penaltıyı Erol Can Çolak ayaklarıyla kurtardı, seken top kornere gitti.İlk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Trabzonspor'da, 77. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.Orta alanda presle topu kazanan Ekrem Terzi, driplingle girdiği ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta defansa da çarpan top uzak köşede ağlarla buluştu:Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.Trabzonspor'un önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Inter karşılaşmasında seyirci rekorunu kırıp tarihe geçmek için tüm taraftarlarımızı Papara Park'a bekliyoruz" çağrısına taraftarlar ilgi gösterdi.Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmayı takip eden 40 bin 368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekoru kırıldıpı belirtildi. Önceki rekor ise 32 bin 510 seyirci ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti.Teknik direktör Eyüp Saka, maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Önceki karşılaşmada sarı kart yiyerek cezalı duruma düşen Yiğit Kemal Turan yerine Boran Başkan'a görev verirken, sakat olan kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'ın yerine de kalede Erol Can Çolak'a şans verdi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için skor tabelası ve reklam panolarına yansıtılan "Seni unutmayacağız Volkan Konak" yazısının yanı sıra maç öncesinde stadyumda Volkan Konak'ın şarkıları çalındı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile A takım oyuncuları da karşılaşmayı tribünden takip etti.Inter'i eleyen temsilcimiz Trabzonspor, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg ile mücadele edecek.Papara ParkHakemler: Alessandro Dudic, Pascal Hirzel, Nicolas MüllerErol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Salih Malkoçoğlu (Dk. 86 Ömer Karahan), Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Dk. 90+3 Furkan Özcan), Ömer Duymaz (Dk. 75 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 75 Ekrem Terzi)Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic (Dk. 86 Pinotti), De Pieri, Spinacce (Dk. 75 Lavelli), Mosconi (Dk. 70 Quieto)Dk. 77 Ekrem Terzi (Trabzonspor)Dk. 38 Salih Malkoçoğlu, Dk. 45+3 Taha Emre İnce, Dk. 65 Oğuzhan Yılmaz, Dk. 78 Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 46 Spinacce, Dk. 88 Della Mora (Inter)