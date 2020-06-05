Trabzonspor kenetlendi, 8. şampiyonluk vurgusu

Ahmet Ağaoğlu'nun, "Sahaya odaklanacağız" çağrısının ardından futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı

Haber; Sabah
Trabzonspor kenetlendi, 8. şampiyonluk vurgusu
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05 Haziran 2020 09:55
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "Sahaya odaklanacağız" çağrısının ardından futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya başladı.

Sörloth, Pereira ve Campi gibi yabancı oyuncuların yanı sıra Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Doğan Erdoğan gibi yerli isimler de 8. şampiyonluk vurgusu yaparak paylaşımlarda bulundu.

Bordo-mavili taraftarlar ise Twitter'dan #KenetlenTrabzonsporlu başlığı altında toplanarak takıma sahip çıktıklarını belirtip, şampiyonluk yolunda destek verdikleri şeklinde mesajlar attılar.



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