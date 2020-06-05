Ahmet Ağaoğlu: 'Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz'

UEFA'dan gelen 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası sonrasında bordo- mavililerde kısa süreli bir şok yaşandı. Karar, UEFA'nın resmi sitesinden açıklanmadan 2 saat önce Trabzonspor'a bildirilirken, bu beklenmeyen ceza Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarını hemen harekete geçirdi. Şampiyonluk yolunda takımı bir an olsun yalnız bırakmayan ve adeta Trabzon'a kamp kuran Ağaoğlu, soluğu hemen oyuncuların yanında aldı.Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Takımına seslenen ve UEFA'nın kararını önce oyuncularına bildiren Başkan," ifadelerini kullandı.Oyuncuların ilk başta düşen moralleri Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri sonrasında yerini hırsa bıraktı.Başkan Ağaoğlu, dün de camiaya seslendi. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapan Başkan, şunları söyledi: "Trabzonspor'un 2019 bütçesi gelir-gider dengesini sağlamış. Aynı zamanda kar açıklamış bir kurum. Hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu kararın CAS'tan döneceğine olan inancımız tam.Herkesin emin olmasını istiyorum. Sadece ve sadece bizim önümüzde 8 haftalık bir lig süreci, kupa yarı finali ve olası kupa final maçımız var. Camiamızın ve taraftarlarımızın bütün enerjisini ve bütün dikkatini önümüzdeki oynayacağımız maçlara vermelerini istiyorum."UEFA'dan gelen kararla ilgili tüm hukukçular CAS vurgusu yaptı… Avukat Emin Özkurt, cezanın henüz kesinleşmediğinin altını çizip "Son sözü CAS söyleyecek" diyerek şu ifadeleri kullandı:"CAS'ta dosyanın hızlandırılmış bir yargılama yapılarak yürütülmesi mümkündür. Kuvvetle muhtemel ki ağustos ayı içerisinde, söz konusu ayın ortası gibi Trabzonspor ile alakalı nihai karar verilmiş olur. Ceza da zaten henüz kesinleşmedi, son sözü yine CAS söyleyecek."UEFA'nın Finansal Fair Play Komitesi, verdiği karar ile tartışmaların da odak noktası haline geldi. UEFA bünyesindeki Kulüp Mali Denetim Organı tarafından yapılan araştırma sonrasında Finansal Fair Play Komitesi tarafından ceza kararı alındı. İşte o kurullar ve üyeleri...BAŞKANJose Narciso Rodrigues - PortekizChristiaan Timmermans - HollandaLouis Peila - İsviçreCharles Flint - İngiltereAdam Giers - PolonyaAraştırma Ekibi Başkanı:Yves Leterme - BelçikaJacobo Beltran - İspanyaEgon Franck - AlmanyaKonstantin Sonin - RusyaPetra Stanonik Bosnjak - SlovenyaYves Wehrli - Fransa