Trabzonspor için Toluwalase Arokodare iddiası!

Hücum hattına takviye planlayan Trabzonspor'da Toluwalase Arokodare ismi gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor için Toluwalase Arokodare iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 11:16
Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Paul Onuachu ve Wout Weghorst isimleri öne çıksa da Toluwalase Arokodare'de de sıcak gelişmeler yaşandı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, bordo mavili kulübün Nijeryalı yıldızı istediği vurgulandı.

23 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'da oynamayı istediği belirtildi. Ancak Genk kulübünün yüksek bir bonservis beklediği aktarıldı.

Sezona çok iyi başlayan 1.97 boyundaki forvet, Belçika Pro Ligi'nde bu sezon 4 maçta 4 gol kaydetti. Son derece formda olan Tolu Arokodare'nin kararının bu transferde belirleyeceği olacağı bildirildi.

Bu arada 23 yaşındaki forvete Avrupa'da birçok kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery