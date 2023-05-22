Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Akyazı'daki maçı Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor, 8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 14'te Mbaye Diagne ile karşılık erdi. Senegalli oyuncu ligde 20 gole ulaştı ve Elvir Boliç ve Alex de Souza'nın ardından Süper Lig tarihinde 2 ve daha fazla sezonda 20+ gol atan 3. oyuncu oldu.
Trabzonspor, 20'de yeniden öne geçti. Trezeguet'in vuruşunda Fatih Karagümrük kalecisi Batuhan Şen büyük bir hata yaptı. Batuhan'ın kontrol edemedi top fileleri gitti. Bu gol Batuhan'a (Kendi kalesine) yazıldı. Trezeguet, bu kez 35. dakikada şık bir vuruşta takımını 3-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Trabzonspor, yine Trezeguet ile golü buldu ve 51'de durum 4-1'e geldi. Bordo-mavili takım, 57. dakikada Abdülkadir Ömür ile 5. golü buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.
Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, iç sahada üst üste 2. galibiyetini elde etti ve 51 puana ulaştı. Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligde gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u misafir edecek.
BJELICA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Nenad Bjelica, cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Arif Boşluk'a görev verdi. Hırvat teknik adam, yedek soyundurduğu Umut Bozok'un yerine Gomez, Hamsik'in yerine Bakasetas, Doğucan Haspolat'ın yerine de Trezeguet'yi tercih etti.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Denswil ile kart cezalısı Eren Elmalı, takımda yer alamadı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Geçen sezon şampiyonluğu elde eden ancak bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Trabzonspor'da taraftarlar, maça ilgi göstermedi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi tribünlerinin çok büyük bölümü boş kaldı.
YUSUF YAZICI YİNE YOK
Trabzonspor'da ikinci döneminde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı, maç kadrosuna yine alınmadı.
Teknik direktör Bjelica, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma için İstanbul'a götürmediği bordo-mavili futbolcuya, VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosunda da yer vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı: 1-1.
20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1.
29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.
35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-1.
Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Trabzonspor, dördüncü golünü buldu. Larsen'in sağdan ortasında Abdülkadir Ömür, topu Trezeguet'ye aktardı. Bu futbolcu da ceza yayının sol tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.
57. dakikada Larsen'in sağdan ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bu futbolcunun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
72. dakikada savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, kaleci Batuhan Şen ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Batuhan tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada Serkan Asan'ın pasında ceza alanı içinden Bakasetas'ın şutunda, kaleci Batuhan Şen yatarak topun sahibi oldu.
90+3. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içindeki Diagne'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Ali Tuna
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Arif Boşluk (Dk. 83 Serkan Asan), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Hamsik), Bakasetas, Visca (Dk. 74 Bardhi), Trezeguet (Dk. 88 Lahtimi), Gomez (Dk. 74 Umut Bozok)
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Dk. 64 Salih Dursun), Rodrigues, Dresevic, Levent Mercan, Lobjanidze (Dk. 75 Colley), Bertolacci (Dk. 75 Nicholas), Ozdoev, Shukurov (Dk. 46 Adnan Uğur), Diagne, Borini (Dk. 82 Kerim Frei)
Goller: Dk. 8 Bartra, Dk. 20 Batuhan Şen (Kendi kalesine), Dk. 35 ve 51 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 14 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 87 Serkan Asan (Trabzonspor)
Trabzonspor, 8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 14'te Mbaye Diagne ile karşılık erdi. Senegalli oyuncu ligde 20 gole ulaştı ve Elvir Boliç ve Alex de Souza'nın ardından Süper Lig tarihinde 2 ve daha fazla sezonda 20+ gol atan 3. oyuncu oldu.
Trabzonspor, 20'de yeniden öne geçti. Trezeguet'in vuruşunda Fatih Karagümrük kalecisi Batuhan Şen büyük bir hata yaptı. Batuhan'ın kontrol edemedi top fileleri gitti. Bu gol Batuhan'a (Kendi kalesine) yazıldı. Trezeguet, bu kez 35. dakikada şık bir vuruşta takımını 3-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Trabzonspor, yine Trezeguet ile golü buldu ve 51'de durum 4-1'e geldi. Bordo-mavili takım, 57. dakikada Abdülkadir Ömür ile 5. golü buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.
Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, iç sahada üst üste 2. galibiyetini elde etti ve 51 puana ulaştı. Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligde gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u misafir edecek.
BJELICA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Nenad Bjelica, cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Arif Boşluk'a görev verdi. Hırvat teknik adam, yedek soyundurduğu Umut Bozok'un yerine Gomez, Hamsik'in yerine Bakasetas, Doğucan Haspolat'ın yerine de Trezeguet'yi tercih etti.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Denswil ile kart cezalısı Eren Elmalı, takımda yer alamadı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Geçen sezon şampiyonluğu elde eden ancak bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Trabzonspor'da taraftarlar, maça ilgi göstermedi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi tribünlerinin çok büyük bölümü boş kaldı.
YUSUF YAZICI YİNE YOK
Trabzonspor'da ikinci döneminde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı, maç kadrosuna yine alınmadı.
Teknik direktör Bjelica, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma için İstanbul'a götürmediği bordo-mavili futbolcuya, VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosunda da yer vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı: 1-1.
20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1.
29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.
35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-1.
Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Trabzonspor, dördüncü golünü buldu. Larsen'in sağdan ortasında Abdülkadir Ömür, topu Trezeguet'ye aktardı. Bu futbolcu da ceza yayının sol tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.
57. dakikada Larsen'in sağdan ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bu futbolcunun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
72. dakikada savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, kaleci Batuhan Şen ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Batuhan tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada Serkan Asan'ın pasında ceza alanı içinden Bakasetas'ın şutunda, kaleci Batuhan Şen yatarak topun sahibi oldu.
90+3. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içindeki Diagne'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Ali Tuna
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Arif Boşluk (Dk. 83 Serkan Asan), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Hamsik), Bakasetas, Visca (Dk. 74 Bardhi), Trezeguet (Dk. 88 Lahtimi), Gomez (Dk. 74 Umut Bozok)
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Dk. 64 Salih Dursun), Rodrigues, Dresevic, Levent Mercan, Lobjanidze (Dk. 75 Colley), Bertolacci (Dk. 75 Nicholas), Ozdoev, Shukurov (Dk. 46 Adnan Uğur), Diagne, Borini (Dk. 82 Kerim Frei)
Goller: Dk. 8 Bartra, Dk. 20 Batuhan Şen (Kendi kalesine), Dk. 35 ve 51 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 14 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 87 Serkan Asan (Trabzonspor)