Trabzonspor Danilo Pantic'in peşinde

Ada basını, Trabzonspor'un bonservisi Chelsea'de olan ve sezonu Macaristan'ın Fehervar takımında geçiren Danilo Pantic'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor Danilo Pantic'in peşinde
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08 Haziran 2020 12:53
Trabzonspor için İngiltere'den transfer iddiası... Ada basını, bonservisi Chelsea'de olan ve sezonu Macaristan'ın Fehervar takımında geçiren Danilo Pantic'in Bordo-Mavili takım tarafından istendiğini öne sürdü.

Haberde, "Pantic'i, Trabzonspor çok istiyor. Chelsea ile görüştüler. Sırp futbolcunun kararını bekliyorlar. Pantic kiralık olarak Türkiye'ye gidebilir" denildi.

Öte yandan haberde, eski Chelseali Eddie Newton'un da Fırtına'da görev yaptığının altı çizildi.

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