Trabzonspor Danilo Pantic'in peşinde

Trabzonspor için İngiltere'den transfer iddiası... Ada basını, bonservisi Chelsea'de olan ve sezonu Macaristan'ın Fehervar takımında geçiren Danilo Pantic'in Bordo-Mavili takım tarafından istendiğini öne sürdü.Haberde, "" denildi.Öte yandan haberde, eski Chelseali Eddie Newton'un da Fırtına'da görev yaptığının altı çizildi.