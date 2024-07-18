Trabzonspor'dan Tavernier için teklif!

Trabzonspor, James Tavernier için Rangers'a teklif gönderdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Tavernier için teklif!
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18 Temmuz 2024 20:55
Son güncelleme 18 Temmuz 2024 22:00
Trabzonspor, Thomas Meunier'in takımdan ayrılmasının ardından sağ bek transferi için çalışmalarına hız verdi.

Bordo-mavililer için gündeme gelen son isim Rangers forması giyen James Tavernier oldu.

RANGERS'A TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, James Tavernier ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un teklifi ile Rangers'ın istediği bonservis bedeli arasında 1 milyon euro'luk bir fark kaldı

RANGERS PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Tavernier'in Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2015 yılından bu yana Rangers'ta forma giyen James Tavernier, İskoç ekibinde çıktığı 460 maçta 125 gol attı ve 129 asist yaptı.

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