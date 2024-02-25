Trabzonspor'dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.
Bordo mavili takım, sosyal medya hesabından hakem yönetimine tepki gösterdi.
Trabzonspor yaptığı paylaşımda, "88' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" ifadeleri kullanıldı.
Bordo mavili takım, sosyal medya hesabından hakem yönetimine tepki gösterdi.
Trabzonspor yaptığı paylaşımda, "88' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU