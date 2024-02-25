Trabzonspor'dan hakem tepkisi!

Trabzonspor, Adana Demirspor ile karşılaştığı maç için sosyal medya hesabından flaş bir tepki gösterdi.

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Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
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25 Şubat 2024 18:07
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.

Bordo mavili takım, sosyal medya hesabından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Trabzonspor yaptığı paylaşımda, "88' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" ifadeleri kullanıldı.

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