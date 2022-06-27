Trabzonspor'dan Djaniny ile sıcak temas

Geçtiğimiz sezon başında Arap Yarımadası'ndan ciddi teklifler almasına rağmen Trabzonspor'un kadroda tuttuğu Djaniny Semedo, tarihi şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden biri olmuştu.



Teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli forvetin yine kalmasını istiyor. Djaniny gibi çok yönlü bir oyuncuyu kolay kolay bulamayacaklarını yönetime ileten Avcı, "Astronomik bir teklif gelmediği takdirde, mutlaka bizimle devam etmeli" demişti.



Hocanın Denswil isteğini yerinegetiren ve Hollandalı stoperi kadroda tutan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Djaniny'nin de mukavelesini uzatmak için girişimleri hızlandırdı. Bir süredir oyuncu cephesiyle temasta olan Trabzonspor Yönetimi, süreci olumlu şekilde yürütüyor.



Arada ufak tefek pürüzlerin olduğu öğrenilirken, takımın yeni sezon hazırlıklarına başlamasıyla birlikte görüşmelerin yüz yüze devam etmesi bekleniyor.



2 yıllık yeni kontrat



4 Temmuz'da Slovenya kampı başlayacak olan Fırtına, 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Karadeniz ekibi, Slovenya kampı bitmeden Djaniny konusunu çözüme kavuşturmayı ve Yeşil Burun Adalı yıldızla 2 senelik sözleşme imzalamayı hedefliyor. Yeni mukavelede 31 yaşındaki yıldızın ücretine zam yapılması bekleniyor.



1.4 Milyon Euro kazanıyor



2020'nin Ekim ayında bedelsiz olarak Trabzonspor'un renklerine bağladığı Djaniny, ilk 2 sezonda 1.3 milyon Euro kazandı. KAP açıklamasına göre 31 yaşındaki yıldız, kontratının son senesinde yani önümüzdeki sezon 1.4 milyon Euro ücret alacak. Kontrat yenileme görüşmelerinde mutlu sona ulaşılması halinde, Djaniny'nin garanti ücretinin yükseleceği ve bir miktar imza parası da ödeneceği öğrenildi.



