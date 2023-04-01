Trabzonspor'dan değişim rüzgarı!

Trabzonspor'da değişim rüzgarları hem yönetimsel hem de sportif açıdan devam ediyor.



Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından göreve gelen yeni başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, ilk olarak bir resmi maçta koltuklarında olacak. Beyaz bir sayfa açmak için göreve geldiklerini dile getiren Doğan, ilk icraat olarak UEFA Kulüp Lisans başvurusu için gerekli olan "borç yoktur" kağıtlarını futbolcularından ve futbolun diğer paydaşlardan topladı.



Sportif anlamda da farklı bir yol izleyen Karadeniz ekibi, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini Orhan Ak'a bıraktı. Adana Demirspor karşısındaki ilk sınavına "antrenör" sıfatıyla çıkan Ak, 29 Mart'tan itibaren "teknik direktörlük" koltuğuna oturdu. Orhan Ak'ın da bu yönden ilk karşılaşması olacak.



Trabzonspor Yönetimi'nin diğer faaliyeti de Vitor Hugo'da oldu. Bordo-mavili takımdan ayrılmayı kafasına koyan futbolcuyla el sıkışıldı ve transferine izin verildi. Brezilya Ligi takımlarından Bahia ile anlaşma sağlayan Vitor Hugo, İngiltere'de sağlık kontrolünden geçecek. Bahia, Manchester City ile yaptığı anlaşma nedeniyle Avrupa'dan aldığı oyuncuların sağlık kontrollerini İngiltere'de yaptırıyor.



Vitor Hugo'nun ardından Brezilyalı diğer futbolcu Bruno Peres'in de bordo-mavili ekipten ayrılmak istediği ifade edildi. Brezilya'da transferin 3 Nisan'da sona ereceği, bu süre içinde Peres'in işlemlerinin bitebileceği vurgulandı.





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