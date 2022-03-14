Trabzonspor'da yeni çilingir Djaniny!

Göztepe karşılaşmasında da ikinci yarıda oyuna girip, maçı çözen isimlerden olan Djaniny Semedo, attığı gollerle dikkat çekiyor.

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Trabzonspor'da yeni çilingir Djaniny!
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14 Mart 2022 11:54
Akyazı'daki Kayserispor mücadelesinin ardından Göztepe karşılaşmasında da ikinci yarıda oyuna girip, maçı çözen isimlerden olan Djaniny Semedo, attığı gollerle geri dönüşte kilit rol oynadı.

Abdullah Avcı'nın 1 numaralı kulübe kozu haline gelen Djaniny Semedo, 'Çilingir' lakabını son haftalarda Bakasetas'tan devraldı.

30 yaşındaki forvet, yine Medical Park Stadı'ndaki Antalyaspor kupa maçında da asist yapmıştı. Yeşil Burun Adalı yıldız, bu sezon lig ve kupada 8 gol, 6 asistlik skor istatistiği yakaladı.

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