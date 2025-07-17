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Trabzonspor'da sakatlık: Onuachu!

Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, Araz Nahçıvan ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

calendar 17 Temmuz 2025 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da sakatlık: Onuachu!
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Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadelede yerde kalan Nijeryalı forvet Paul Onuachu, bordo mavililere kısa süreli panik yaşattı. Sağlık ekibi hemen sahaya girerek Onuachu'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Sol ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle ağrı hisseden deneyimli golcüye sahada buz tedavisi uygulandı. Oyuna devam edemeyen Onuachu, ayağında buzla kenara alındı.

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