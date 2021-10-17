Trabzonspor, Fenerbahçe maçında iki oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybetti.



43. dakikada Anthony Nwakaeme, kasığını göstererek oyuna devam edemeyeceğini belirtti ve yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.



İkinci yarı başladıktan 6 dakika sonra bu kez Bruno Peres sekmeye başladı. Abdullah Avcı, sakatlanan oyuncusunun yerine Dorukhan Toköz'ü oyuna aldı.



Trabzonspor'da Marek Hamsik, Fode Koita ve Abdulkadir Parmak da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı.





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