Trabzonspor'da sakatlık: Denswil

Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil'de kas yaralanması tespit edildİ.

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Trabzonspor'da sakatlık: Denswil
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02 Ekim 2024 19:24
Son güncelleme 02 Ekim 2024 19:25
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil'de kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Denswil'in antrenman sırasında ağrı hissettiğini belirtti.

Futbolcuya yapılan muayene sonuçlarına değinen Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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