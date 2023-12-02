Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.
Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez bu karşılaşmada görev alamayacak.
Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez bu karşılaşmada görev alamayacak.
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