Trabzonspor'da Kayserispor öncesi 3 eksik!

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da 3 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Kayserispor öncesi 3 eksik!
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02 Aralık 2023 15:53
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez bu karşılaşmada görev alamayacak.

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