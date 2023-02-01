Trabzonspor'da Erkan Zengin davası kapandı!

Trabzonspor, Erkan Zengin transferi nedeniyle Eskişehirspor ile devam eden hukuki sürecin sona erdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Erkan Zengin davası kapandı!
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01 Şubat 2023 19:36
Trabzonspor, Erkan Zengin transferi nedeniyle Eskişehirspor ile devam eden hukuki sürecin sona erdiğini belirtti.

Trabzonspor yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibari ile kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur." denildi.

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