Trabzonspor'da Edgar le için karar!

Trabzonspor'un başarılı stoperi için Edgar Ie için Saint Etienne daha önce yaptığı 4 milyon euroluk teklifi 5 milyon euroya çıkardı.



Bu yıl şampiyonluk için mücadele edecek olan Trabzonspor'un performanslarından memnun olduğu stoperlerini satmayı düşünmediği ve 10 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağını menajerlere bildirdi.



EDGAR'IN PEŞiNi BIRAKMIYORLAR



Trabzonspor'un başarılı stoperi için Edgar Ie için Saint Etienne ısrarını sürdürüyor. Portekizli savunmacı için daha önce 4 milyon avroluk teklif yapan ve Trabzonspor'un reddettiği Fransız ekibi ücrette artırıma gidecek. Saint Etienne kulübünün bu kez 5 milyon euroluk bit teklifle bordo-mavili kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Bu yıl şampiyonluk için mücadele edecek olan Trabzonspor'un performanslarından memnun olduğu stoperlerini satmayı düşünmediği ifade edildi.



Bordo-mavili kurmayların menajerlere Edgar için 10 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını bildirdikleri ifade edildi.



Edgar'ın transferi halinde bonservis bedelinin yüzde 50'si Lille kulübüne gidecek.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



