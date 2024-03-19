Trabzonspor'da çifte seri sona erdi

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi deviren Trabzonspor, evinde de kazansaydı lig tarihinde 33 yıl sonra bir ilki başaracaktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da çifte seri sona erdi
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19 Mart 2024 13:46
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi deviren Trabzonspor, evinde de kazansaydı lig tarihinde 33 yıl sonra bir ilki başaracaktı.

3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçı öncesi Papara Park'ta çıktığı son 6 derbinin 5'ini kazanan Fırtına'nın bu serisi sona ererken, Abdullah Avcı'nın da İsmail Kartal'a karşı olan üstünlüğü devam etmedi.

Abdullah Avcı, daha önce İsmail Kartal'ın çalıştırdığı takımlara karşı 8 lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.
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