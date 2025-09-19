19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-0DA
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
1-0DA
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Trabzonspor'da Anhtony Nwakaeme, TFF listesinde yok!

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle A takım listesinden çıkarıldı. Sözleşmeli futbolcu statüsü devam ediyor ancak transfer dönemine kadar resmi maçlarda oynayamayacak.

calendar 19 Eylül 2025 17:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Anhtony Nwakaeme, TFF listesinde yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, yaşadığı sol hamstring sakatlığı nedeniyle kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği A takım listesinden çıkarıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR AMA LİSTEDE YOK

TFF'nin resmi internet sitesinde Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcuları arasında yer almaya devam eden Nwakaeme, 14 yabancı kuralı nedeniyle bordo - mavililerin federasyona bildirdiği A takım listesinde ise gösterilmiyor. 



TRANSFER DÖNEMİNE KADAR FORMA GİYEMEYECEK

Nwakaeme'nin, ara transfer dönemi açılana kadar Trabzonspor'un A takımıyla resmi maçlara çıkamayacağı belirtildi. Eğer Nwakaeme'nin ara transfer döneminde sözleşmesi yeniden aktif hale getirilirse oyuncu tekrar A takım kadrosuna dahil edilebilecek. Ancak bunun için bordo - mavililerden en az 1 yabancı oyuncuyla sözleşmesini sonlandırması veya kiralık göndermesi gerekiyor.

Sol hamstring bölgesindeki sakatlığının tedavi süreci devam eden oyuncunun, bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.