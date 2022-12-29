Trabzonspor'da 3 yolcu

Süper Lig'de Fatih Karagümrük karşısında 4-1'le ağır bir mağlubiyet alan Trabzonspor'da, ara transfer dönemindeki yolcular da netlik kazanmaya başlıyor.



Bordo-mavililer, Ocak döneminde Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil ve Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Trabzonspor, gelecek tekliflerde 3 oyuncu için de kolaylık sağlayacak.



Öte yandan Yusuf Erdoğan'ın, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile temasta olduğu belirtildi. Trabzonspor'la sözleşme feshi de söz konusu olan 30 yaşındaki futbolcu, bonservisini eline alması durumunda daha önce de formasını giydiği Kasımpaşa'ya imza atabilir. (61Saat)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ