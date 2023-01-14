Trabzonspor - Başakşehir: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.Ligde topladığı 34 puanla 3. sırada bulunan Başakşehir, Trabzonspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmenin peşinde. Başakşehir geçtiğimiz hafta sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etmişti.Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.Başakşehir'de önemli bir eksik bulunmuyor.Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi GomezVolkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Serdar, OkakaSpor Toto Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de yeni bir sayfa açmak istiyor.Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul'da yaptığı durum değerlendirmesinin ardından bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşılaşmasına odaklandı.En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında 33 lig maçında 21 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz ekibi, sahasındaki başarılı sonuçları sürdürmek istiyor.Sahasında 676 gündür yenilmeyen Trabzonspor, önündeki 7 lig maçının 5'ini sahasında oynayacak.Ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir ve ikinci yarının ilk maçında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, 21. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. 22. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile kendi evinde oynayacak Karadeniz ekibi, 23. haftada İstanbul'da Galatasaray karşısına çıkacak, 24. haftada HangiKredi Ümraniyespor ile 25. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek.Trabzonspor, ligde sahasında 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak topladığı 29 puanın 18'ini elde etti.Bordo-mavililer, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.