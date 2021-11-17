Trabzonspor Azarovi'yi yeniden gündemine aldı!

Fırtına'nın sezon başında kadrosuna katmak istediği Irakli Azarovi'nin yeniden izlendiği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Azarovi'yi yeniden gündemine aldı!
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17 Kasım 2021 13:00
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Irakli Azarovi'nin bir kez daha izlendiği ortaya çıktı. Bordo-mavili ekibin futbolcu izleme komitesinin Gürcistan ile İsveç arasında oynanan ve 2-0 Gürcistan'ın üstünlüğü ile sona eren maça 11'de başlayan Azarovi, hakkında raporlar tuttuğu ifade edildi.

RAPOR SONRASI BELLİ OLACAK

Dinamo Batumi'nin sezon başındaki tavırları ve sürekli fiyat artırması nedeniyle bu transferden vazgeçen Trabzonspor yönetim kurulunun, teknik ekibe sunulacak rapor sonucunda Irakli Azarovi için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı netlik kazanacak. Ancak yönetim kurulu sol bek için genç oyuncular Bradaric ve Luca Pellegrini'nin yanı sıra Uğur Çiftçi ile de görüşüyor. Ayrıca Yunanistan ve Polonya'da da sol bek arayışı sürüyor. 

 

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