Trabzonspor, Avrupa kupalarında 155. maçına çıkacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 155. maçına çıkacak.
Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 154 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 60 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Trabzonspor, 38 kez de rakipleriyle berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 7 maç oynadı.
- UEFA Konferans Ligi'nde 8. maç
Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne alacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kaldı, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrıldı.
Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol gördü.
- UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez gruplara kalma hedefi
Bugüne kadar Avrupa kupaları play-off turlarında 9 kez mücadele eden Trabzonspor, 3 kere gruplara kalma başarısı gösterirken 6 kere de rakiplerine elendi.
Bordo-mavililer, 2013-2014, 2014-2015 ve son olarak 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda turu geçerek gruplara kalırken, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Avrupa kupaları play-off turlarında elenerek organizasyonlara veda etti.
Karadeniz fırtınası, St. Gallen'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almayı hedefliyor.
- Basel'le iki kez eşleşti
Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde daha önce İsviçre temsilcilerinden Basel'le iki kez eşleşti.
Basel'le ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu gruplarında eşleşen bordo-mavili ekip, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine, deplasmanda 2-0 kaybetti.
UEFA Konferans Ligi 2022-23 sezonu son 16 turunda yine Basel ile rakip olan Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'de 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
Bordo-mavililer, yarın St. Gallen'i yenerek ilk kez bir İsviçre takımını elemeye çalışacak.
- En farklı galibiyet
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.
Trabzonspor, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup edip, geride kalan 154 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.
Takım, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.
Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.
Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.
- Avrupa'da bu sezon 6. karşılaşmasına çıkacak
Trabzonspor, St. Gallen'i konuk edeceği karşılaşmayla bu sezon Avrupa kupalarındaki 6. maçını oynayacak.
Sezona UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayan bordo-mavili ekip, Slovakya'nın Ruzemberok takımını deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 yenerek eledi.
Organizasyonun 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle eşleşen Karadeniz temsilcisi, ilk maçı evinde 1-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybederek turu rakibine kaptırdı.
Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde play-off turundan itibaren devam eden Trabzonspor, St. Gallen'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez gruplara kalmak için mücadele edecek.
- Avrupa performansı
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 154 maçın performans tablosu şöyle:
Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 154 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 60 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Trabzonspor, 38 kez de rakipleriyle berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 7 maç oynadı.
- UEFA Konferans Ligi'nde 8. maç
Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne alacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kaldı, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrıldı.
Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol gördü.
- UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez gruplara kalma hedefi
Bugüne kadar Avrupa kupaları play-off turlarında 9 kez mücadele eden Trabzonspor, 3 kere gruplara kalma başarısı gösterirken 6 kere de rakiplerine elendi.
Bordo-mavililer, 2013-2014, 2014-2015 ve son olarak 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda turu geçerek gruplara kalırken, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Avrupa kupaları play-off turlarında elenerek organizasyonlara veda etti.
Karadeniz fırtınası, St. Gallen'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almayı hedefliyor.
- Basel'le iki kez eşleşti
Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde daha önce İsviçre temsilcilerinden Basel'le iki kez eşleşti.
Basel'le ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu gruplarında eşleşen bordo-mavili ekip, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine, deplasmanda 2-0 kaybetti.
UEFA Konferans Ligi 2022-23 sezonu son 16 turunda yine Basel ile rakip olan Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'de 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
Bordo-mavililer, yarın St. Gallen'i yenerek ilk kez bir İsviçre takımını elemeye çalışacak.
- En farklı galibiyet
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.
Trabzonspor, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup edip, geride kalan 154 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.
Takım, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.
Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.
Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.
- Avrupa'da bu sezon 6. karşılaşmasına çıkacak
Trabzonspor, St. Gallen'i konuk edeceği karşılaşmayla bu sezon Avrupa kupalarındaki 6. maçını oynayacak.
Sezona UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayan bordo-mavili ekip, Slovakya'nın Ruzemberok takımını deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 yenerek eledi.
Organizasyonun 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle eşleşen Karadeniz temsilcisi, ilk maçı evinde 1-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybederek turu rakibine kaptırdı.
Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde play-off turundan itibaren devam eden Trabzonspor, St. Gallen'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez gruplara kalmak için mücadele edecek.
- Avrupa performansı
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 154 maçın performans tablosu şöyle:
|Organizasyon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi
|30
|10
|8
|12
|25
|36
|Kupa Galipleri Kupası
|12
|4
|4
|4
|13
|18
|UEFA Kupası-Avrupa Ligi
|97
|38
|22
|37
|130
|131
|UEFA Intertoto Kupası
|8
|3
|1
|4
|19
|12
|UEFA Konferans Ligi
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|Toplam
|154
|56
|38
|60
|193
|208
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