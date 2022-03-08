Trabzonspor ağır yaptırımlar istiyor: 'Takipçisi olacağız'

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçta yaşananlar sonrasında bordo mavili yönetim de harekete geçti

Haber; Sabah
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Trabzonspor ağır yaptırımlar istiyor: 'Takipçisi olacağız'
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08 Mart 2022 11:20
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçta yaşananlar sonrasında Trabzonspor yönetimi harekete geçti.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Sahaya giren taraftar, Bakasetas'ın ve diğer köşe vuruşu kullanan oyuncuların kafasına isabet eden su şişeleri, sahaya atılan cep telefonu vb. maddelerin gündemden düşürme çabası üzerine kulüp, TFF'ye bu konuda verilecek kararın takipçisi olacağını dün resmen iletti.

Bordo mavili yöneticiler, TFF yetkilileri ile iletişime geçerek en ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kulüp ayrıca kaptan Uğurcan başta olmak üzere, Trabzonspor ve şehir aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulunan, paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
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