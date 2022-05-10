Trabzonspor'dan Edin Visca'yı tamamlayacak transfer hamlesi. Karadeniz ekibi Anthony Nwakaeme'nin ayrılma ihtimaline karşı forveti Mısırlı Muhammed Sherif'le güçlendirmek için harekete geçti. Birçok takımdan teklif alan oyuncunun tercihinin Trabzon olduğu da belirtildi.



EDIN VISCA İLE SÜPER LİG'E DAMGA VURACAK

Yeni sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un, Mısır'ın Al Ahly takımının forveti Muhammed Sherif'le görüştüğü belirtildi. 18 kez Mısır Milli Takımı'nın formasını da giyen 26 yaşındaki oyuncunun hem iki kanatta hem de santrfor oynayabilme özelliği var.



Mısır basınından Al-Watan Sport'a bu konuda bilgi veren ancak ismini gizli tutan bir kaynak şu açıklamalarda bulundu: "Sezonun sonu yaklaşırken oyuncu birçok takımdan teklif alıyor. Oyuncu bu teklifleri kendi çevresiyle değerlendiriyor. Kendisi de Avrupa'ya gidip profesyonel deneyim yaşamak istiyor."



ŞİMDİLİK KUPAYA YOĞUNLAŞTI



"Afrika Şampiyonlar Ligi'nin bitmesinden sonra bu teklifler daha da arttı. Trabzonspor da yeni futbol sezonundan itibaren Muhammed Sherif'le sözleşme yapmak isteyen kulüplerin başında geliyor."



Ancak resmi bir teklif için beklemedeler. Çünkü oyuncu şu anda Afrika Ligi'ni kazanmak için tamamen takımına odaklanmış durumda. Ardından kendi kaderini belirleyecek kararları verecek. Şimdilik bu konuda sessiz kalmayı uygun buluyor."



SON MAÇTA DA GOLÜNÜ ATTI

Bir başka Mısır gazetesi de Trabzon'un oyuncuyla ilgilendiğini vurguladı. Mısır ekibinin Cezayir takımı Setif'le Afrika Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçı 4-0 kazandığı hatırlatılan haberde; Sherif'in de bu maçta sonradan oyuna girip bir gol attığı belirtildi.



Bu sezon bütün kulvarlarda Al Ahly formasıyla 26 maça çıkıp, 10 gol atan ve 3 asist yapan 26 yaşındaki oyuncu, her iki kanatta oynayabildiği gibi santrfor mevkiinde de görev yapabiliyor.







