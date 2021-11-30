Trabzonspor'a 14. hafta piyangosu

Süper Lig'de 14. haftaya ilk 12 sırada giren 11 takım puan kaybetti. Sadece Trabzonspor 3 puan aldı.
Fenerbahçe, 13. haftayı üstünde kapatan Hatay, Konya, Alanya'nın yanı sıra takipçileri Karagümrük, Başakşehir, G.Saray ve Beşiktaş'ın da puan kaybettiği haftada Göztepe karşısında modaya uydu. 1 puan alıp büyük fırsat tepti.
Fenerbahçe, 13. haftayı üstünde kapatan Hatay, Konya, Alanya'nın yanı sıra takipçileri Karagümrük, Başakşehir, G.Saray ve Beşiktaş'ın da puan kaybettiği haftada Göztepe karşısında modaya uydu. 1 puan alıp büyük fırsat tepti.