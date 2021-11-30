Trabzonspor'a 14. hafta piyangosu

Süper Lig'de 14. haftaya ilk 12 sırada giren 11 takım puan kayberken sadece Trabzonspor'un kazanması dikkat çekti.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'a 14. hafta piyangosu
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30 Kasım 2021 12:36
Süper Lig'de 14. haftaya ilk 12 sırada giren 11 takım puan kaybetti. Sadece Trabzonspor 3 puan aldı.

Fenerbahçe, 13. haftayı üstünde kapatan Hatay, Konya, Alanya'nın yanı sıra takipçileri Karagümrük, Başakşehir, G.Saray ve Beşiktaş'ın da puan kaybettiği haftada Göztepe karşısında modaya uydu. 1 puan alıp büyük fırsat tepti. 

 

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