Tottenham, Maddison'ı transfer ettiğini açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki yıldız James Maddison'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, Maddison'ı transfer ettiğini açıkladı!
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28 Haziran 2023 23:09
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, James Maddison'ı kadrosuna kattı.

Kuzey Londra ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Maddison, Tottenham ile 5 yıllık kontrat imzaladı. 

İngiltere Milli Takımın'da da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sene Leicester City ile 32 maçta 10 gol 9 asist kaydetmişti.
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