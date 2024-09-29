Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşılaşmasının 2. dakikasında topun çizgiyi geçtiği itirazında bulundu.

Haber; Sporx.com
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Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
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29 Eylül 2024 19:25
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının 2. dakikasında Sebastian Szymanski ile müthiş bir fırsattan yararlanamadı.

Szymanski, direkten dönen topu tamamlamak için doğru pozisyon aldı ve boş kaleye vurma fırsatı yakaladı ancak top ayağına dolandı ve vuramadı. Antalyaspor savunması yetişmesine karşın yerdeki Szymanski, son bir hamleyle topa bir kez daha vurdu, filelere doğru giden topu Veysel Sarı çevirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu.

Hakem Cihan Aydın, pozisyon için VAR incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.
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