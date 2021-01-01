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Timberwolves, koç Saunders'ın işine son verdi!

Minnesota Timberwolves'un, başantrenör Ryan Saunders'ı görevden aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves'un, başantrenör Ryan Saunders'ı görevden aldığı bildirildi.

7-24 ile NBA'deki en kötü dereceye sahip olan Timberwolves'un basketbol operasyonları başkanı Gersson Rosas, kararla ilgili şunları söyledi:

"Timberwolves organizasyonuna ayırdığı zaman ve bağlılığı için Ryan'a teşekkür ediyor ve gelecekte ona başarılar diliyoruz. Bunlar verilmesi zor kararlar, ancak bu değişiklik, organizasyonun kısa ve uzun vadeli hedeflerinin çıkarına en iyi şekilde hizmet etmektedir."

Timberwolves'un başlangıçta hemen bir geçici koç seçmeyeceği bildirildikten sonra, ekibin Toronto Raptors'ın asistan koçu Chris Finch'i yeni başantrenörü olarak işe alacağı bildirildi.

Daha önce Houston Rockets'ta Rosas ile çalışmış olan Finch'in sadece geçici değil, tam zamanlı koç olduğu kaydedildi.

Finch, G League'de başantrenör olarak başarı yakalamış ve son yıllarda birkaç başantrenörlük işi için görüşmeler yapmıştı.


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