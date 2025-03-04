Tijana Boskovic: 'Dörtlü Final'de kesinlikle iki Türk takımı olmalı'

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Milano ile karşılaşmaya hazırlanan Eczacıbaşı'nda başantrenör Ferhat Akbaş ve yıldız oyuncu Tijana Boskovic, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.



Tivibuspor'a konuşan Boskovic, "Bizim için rekabetçi maçlar oynamak çok daha iyi. Bu tür maçlarda daha çok gelişiyor ve daha çok şey öğreniyoruz. Bu sene Sultanlar Ligi çok daha güçlü. Bütün maçlarda %100 ile oynamamız gerekiyor. Bir maçta, hatta bir sette bile rahatlama şansımız yok. Bu beni mutlu ediyor. Takım olarak sürekli mücadele etmek, rekabet olması..." dedi.



TÜRK TAKIMLARI VURGUSU



Boskovic, "Türk takımlarının Dörtlü Final'e kalmasını isterdik. Bu hem Türk voleybolunun hem de ligin çok iyi seviyede olduğunu gösterirdi. İstanbul'daki Dörtlü Final'de bir Türk takımı kesinlikle olacak, biz bu sayıyı 2'ye çıkarmaya çalışacağız. Göreceğiz. " şeklinde konuştu.



"HEYECAN VAR"



Boskovic, "Çok heyecanlıyız, çünkü çok uzun zamandır bu an için bekliyoruz. Bu bizim için en önemli maç olacak, sezon başından bu yana buraya gelmek için çok çalıştık. Şimdi sadece bunun keyfini çıkarmamızı umuyorum. Bence iyi bir maç olacak ve güzel bir voleybol izleyeceğiz. Şimdiden ne yaparsak ya da yapmazsak tatmin olurum, söyleyemiyorum. Kesin olan, kupaların en az birini kazanmış olmak hepimizi çok mutlu eder."sözlerini sarf etti.



Eczacıbaşı başantrenörü Ferhat Akbaş ise, Milano maçına dair, "En önemli oyuncuları tabii ki Paola Egonu. Egonu bir kupanın adresini tayin edebilecek ve hatta bir kupanın adresini değiştirebilecek kapasitede bir oyuncu. Kendini defalarca uluslararası arenada da kanıtladı. Ona karşı tabii özel bir önlem almamız gerekecek." dedi.



Akbaş, "Tabii ki diğer oyuncular da çok deneyimli. Orta oyuncuları Danesi, pasörleri Orro bu sezon çok yüksek performansla oynuyorlar. Olimpiyatlarda da bunu aynı şekilde kanıtladılar. Köşe rotasyonları çok geniş. Antrenörleri de bunu mümkün olduğunca kullanıyor. Yani açıkçası bizi zor ama kazanabileceğimiz bir maç bekliyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE TÜRK FİNALİ OLSUN"



Deneyimli başantrenör, "Benim tercihim çok açık Türk finali olsun Türkiye'de. İtalyanlar devre dışı kalsınlar. Burada tabii Fenerbahçe ve Vakıfbank'ın bir ezeli rekabeti var. Çok iyi maçlar oynanacağını düşünüyorum. Geçen senelerde de böyle bir eşleşme oldu ve mucizevi maçlar oynandı. Bakalım oradan hangi takımımız çıkacak, biz de oradan diğer yoldan Türk finaline doğru gitmek istiyoruz açıkçası." sözlerini sarf etti.



