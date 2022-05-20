Tibor Pleiss: "Birlikte hareket etmeliyiz"

Anadolu Efes'te Tibor Pleiss, Real Madrid ile karşılaşacakları final maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tibor Pleiss: 'Birlikte hareket etmeliyiz'
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20 Mayıs 2022 20:22
THY EuroLeague Finali'nde Real Madrid ile karşılaşacak Anadolu Efes'te Alman oyuncu Tibor Pleiss, maç öncesi konuştu.

Pleiss, "Son 3 sezonda çok çalıştık. Bunların karşılığını her zaman iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi hazırlanmalıyız. Topu iyi taşımalı ve birlikte hareket etmeliyiz. Eğer bunları yapabilirsek şampiyonluk için önemli bir şansımızın olduğunu düşünüyorum." dedi.

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