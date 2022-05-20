Tibor Pleiss: 'Birlikte hareket etmeliyiz'

THY EuroLeague Finali'nde Real Madrid ile karşılaşacak Anadolu Efes'te Alman oyuncu Tibor Pleiss, maç öncesi konuştu.



Pleiss, "Son 3 sezonda çok çalıştık. Bunların karşılığını her zaman iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi hazırlanmalıyız. Topu iyi taşımalı ve birlikte hareket etmeliyiz. Eğer bunları yapabilirsek şampiyonluk için önemli bir şansımızın olduğunu düşünüyorum." dedi.





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