THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Filip Petrusev

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın pivotu Filip Petrusev oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Filip Petrusev
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07 Ocak 2023 18:17
Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın pivotu Filip Petrusev, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Petrusev, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Sırp basketbolcu, Kızılyıldız'ın İspanya temsilcisi Valencia'ya karşı deplasmanda 77-75 kazandığı maçta 25 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.

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