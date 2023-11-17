Serbest pivot Daniel Theis'ın Indiana Pacers ile yaptığı buy-out anlaşmasında yaklaşık 2,2 milyon dolardan vazgeçtiği bildirildi.



Spotrac'tan Keith Smith, bu meblağın Theis'ın LA Clippers'la anlaşacağı miktarla aynı olduğunu aktardı.



Pacers'ın artık bu sezon 9,7 milyon dolara kadar maaş boşluğu yaratabileceği belirtildi.





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