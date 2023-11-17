Theis, Pacers'tan ayrılırken 2,2 milyon doları masada bırakmış

Serbest pivot Daniel Theis'ın Indiana Pacers ile yaptığı buy-out anlaşmasında yaklaşık 2,2 milyon dolardan vazgeçtiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Theis, Pacers'tan ayrılırken 2,2 milyon doları masada bırakmış
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17 Kasım 2023 11:46
Serbest pivot Daniel Theis'ın Indiana Pacers ile yaptığı buy-out anlaşmasında yaklaşık 2,2 milyon dolardan vazgeçtiği bildirildi.

Spotrac'tan Keith Smith, bu meblağın Theis'ın LA Clippers'la anlaşacağı miktarla aynı olduğunu aktardı.

Pacers'ın artık bu sezon 9,7 milyon dolara kadar maaş boşluğu yaratabileceği belirtildi.

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