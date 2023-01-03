📺Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı.pic.twitter.com/Fe2SLx95xs



— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2023

📺Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı.pic.twitter.com/h0XBpLmgxK



— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2023

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TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı.TFF yaptığı açıklamada,denildi.: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor.""Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin.": "Evet, pozisyonda ofsayt var."Atilla Karaoğlan: "İtiyor olarak gördüm, şiddet yok."VAR: "Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum."Atilla Karaoğlan: "Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım.""Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.."