TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı açıklaması

TFF, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı açıklaması
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06 Mart 2022 22:58
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"TFF olarak Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır.

Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.

Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla."

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