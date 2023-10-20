Terry Stotts, Bucks ile yollarını ayırdı

Milwaukee Bucks'ın yardımcı antrenörü Terry Stotts'ın istifa kararı aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Terry Stotts, Bucks ile yollarını ayırdı
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20 Ekim 2023 12:32
Son güncelleme 20 Ekim 2023 12:42
Milwaukee Bucks'ın yardımcı antrenörü Terry Stotts'ın istifa kararı aldığı bildirildi.

Bucks antrenörü Adrian Griffin, gazetecilere yaptığı açıklamada Stotts'ın Milwaukee kadrosundan ayrıldığını doğrularken, durum hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak bu hamlenin Stotts'un kararı olduğunu söyledi.

Stotts'ın, Atlanta Hawks (2002-04), Bucks (2005-07) ve Trail Blazers (2012-21) ile bulunduğu dönemler de dahil olmak üzere 517-486'lık bir başantrenörlük kariyeri bulunuyor.

Stotts'ın Portland'daki eski oyuncusu Damian Lillard, bu ani hareketin şaşırtıcı olduğunu dile getirirken, Bucks'ın sezona odaklanmasını engellemesini beklemediğini söyledi.

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