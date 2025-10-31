Tedesco'nun gözdesi: İsmail Yüksek

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı İsmail Yüksek, Domenico Tedesco'yla birlikte takımın kilit ismi haline geldi.
Milli oyuncu, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun ardından takımın en yüksek reytingine sahip ismi. İsmail, derbide kilit rol oynayacak.
PERFORMANSI
Bu sezon 13 maçta forma giyen milli yıldız, 1 asistlik performans sergiledi.
