Taraftarlardan Trabzonspor'a büyük destek

Trabzonspor taraftarı, Galatasaray karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.
Karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi.
Sezonun ilk büyük karşılaşmasında İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği, Galatasaray taraftarları da tribünde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından deplasmanlarda seyirci yasağının kaldırılmasının ardından ilk büyük maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünden takımlarına destek verdi.
Maç öncesi bir Trabzonspor taraftarı, ısınma hareketleri sırasında sahaya girerek Bartra ile fotoğraf çekilmek istedi. Güvenlik güçlerinin engellemek istediği taraftarı gören Bartra, taraftarın yanına giderek fotoğraf isteğini geri çevirmedi.
Trabzonsporlu oyuncular, 'Kadına el kalkamaz' yazılı pankart ile sahaya çıktı.
Karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi.
Sezonun ilk büyük karşılaşmasında İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği, Galatasaray taraftarları da tribünde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından deplasmanlarda seyirci yasağının kaldırılmasının ardından ilk büyük maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünden takımlarına destek verdi.
Maç öncesi bir Trabzonspor taraftarı, ısınma hareketleri sırasında sahaya girerek Bartra ile fotoğraf çekilmek istedi. Güvenlik güçlerinin engellemek istediği taraftarı gören Bartra, taraftarın yanına giderek fotoğraf isteğini geri çevirmedi.
Trabzonsporlu oyuncular, 'Kadına el kalkamaz' yazılı pankart ile sahaya çıktı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ