Tanju Çolak'tan Mauro Icardi açıklaması!

Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak, Galatasaray forması altında 146 maçta 132 kez ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılıların efsane ismi, Mauro Icardi için konuştu.
Maç başına 0.90'lık gol ortalaması yakalayan Çolak, rekorunu kıran Mauro Icardi hakkında Takvim'e çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Tanju Çolak, "Doğruya doğru, adam gerçekten gol atıyor. Bu konuda farklı bir şey düşünmeye gerek yok.
Kendisini tebrik ediyorum, 'bravo' diyorum. Rekorlar da zaten kırılmak içindir. Ancak bana göre Icardi hiç idman yapmıyor. Gücü, kuvveti yok. Futbola uzak gözüküyor. Samsunspor maçını ben de izledim. Sahada çok hareketsizdi. 90 dakika ne yaptı? Tamam değişik goller de atıyor ama çıksın benim gibi bir röveşata ya da vole atsın da görelim" ifadesini kullandı.
Maç başına 0.90'lık gol ortalaması yakalayan Çolak, rekorunu kıran Mauro Icardi hakkında Takvim'e çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Tanju Çolak, "Doğruya doğru, adam gerçekten gol atıyor. Bu konuda farklı bir şey düşünmeye gerek yok.
Kendisini tebrik ediyorum, 'bravo' diyorum. Rekorlar da zaten kırılmak içindir. Ancak bana göre Icardi hiç idman yapmıyor. Gücü, kuvveti yok. Futbola uzak gözüküyor. Samsunspor maçını ben de izledim. Sahada çok hareketsizdi. 90 dakika ne yaptı? Tamam değişik goller de atıyor ama çıksın benim gibi bir röveşata ya da vole atsın da görelim" ifadesini kullandı.