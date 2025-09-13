Taner Taşkın: 'Boluspor galibiyeti hak etti'

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
Boluspor'un karşısına daha dirençli bir oyun ortaya koyma hedefiyle çıktıklarını anlatan Taşkın, "İlk devre Boluspor daha temaslı oyun oynadı. Girdiği pozisyonu da değerlendirdi. İkinci devre maçı çevirmek için gerekli hamleleri yapmamıza rağmen yine maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci devre bir tık daha iyi oynadık diyebilirim ilk devreye nazaran. Bugün Boluspor galibiyeti hak edecek oyunu oynadı. Kendilerini tebrik ederim." dedi.
Taşkın, kendilerinin de yüzde 100 gol olabilecek pozisyonları olduğunu ifade ederek "Gol yapamadık. Gol yapsak daha coşkulu bir oyun ortaya çıkabilirdi. Bugün benim içime çok sinmedi. Boluspor galibiyeti hak etti." şeklinde konuştu.
