Tadic: "Hayal kırıklığı"

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Samsunspor beraberliği sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tadic: 'Hayal kırıklığı'
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20 Ekim 2024 21:49
Son güncelleme 20 Ekim 2024 21:50
Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Samsunspor ile 2-2 berabere kalınan karşılaşma sonrası konuştu.

Sırp yıldız, "Bana göre önemli olan şey sonuç. Kişisel performansımdan çok sonuç önemli. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

Tadic, "Samsunspor zor bir takım ama bizim seviyemizde bir takım bu kadar kolay goller yememeli. Maçta yarattığımız şansları da değerlendiremedik. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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