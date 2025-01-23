Svensson'dan Nico Williams kilidi!

Kara Kartal'daki kariyerinde zaman zaman inişli-çıkışlı performans gösteren Jonas Svensson, Athletic Bilbao maçında en iyi performanslarından birini ortaya koydu.
Özellikle ilk devrede karşısında forma giyen Nico Williams zor anlar yaşadı. Williams, önce kanat değiştirdi fakat yine etkili olamadı.
İkinci yarıda da aradığını bulamayınca yerini Inaki Williams'a bırakmak zorunda kaldı.
31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde İspanyol ekibinin oyuncularına bir hayli zor anlar yaşattı.
Özellikle ilk devrede karşısında forma giyen Nico Williams zor anlar yaşadı. Williams, önce kanat değiştirdi fakat yine etkili olamadı.
İkinci yarıda da aradığını bulamayınca yerini Inaki Williams'a bırakmak zorunda kaldı.
31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde İspanyol ekibinin oyuncularına bir hayli zor anlar yaşattı.