Suudi Arabistan'dan Feghouli'ye servet!

Devre arasında Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a sataniçin bir ayrılık iddiası daha geldi.Uzun zamandır Belhanda'yı transfer etmek isteyen Suudi Arabistan ekipleri bu kez Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'ye göz dikti.Cezayir basınının göre bir Suudi Arabistan takımı, Feghouli'ye yıllık 6 milyon euro teklif etti.Galatasaray'da bonuslarla beraber yıllık 4.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı ekip ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.