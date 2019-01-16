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Suudi Arabistan'dan Feghouli'ye servet!

Suudi Arabistan'dan bir takımın Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'ye yıllık 6 milyon euro teklif yaptığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Suudi Arabistan'dan Feghouli'ye servet!
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16 Ocak 2019 21:00
Devre arasında Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan Galatasaray için bir ayrılık iddiası daha geldi.

Uzun zamandır Belhanda'yı transfer etmek isteyen Suudi Arabistan ekipleri bu kez Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'ye göz dikti.

YILLIK 6 MİLYON EURO

Cezayir basınının göre bir Suudi Arabistan takımı, Feghouli'ye yıllık 6 milyon euro teklif etti.

Galatasaray'da bonuslarla beraber yıllık 4.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı ekip ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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