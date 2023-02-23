Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, sporun her dalını derinden sarstı. Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilirken, son yapılan Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısında başkanlardan flaş bir hamle geldi.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi yönündeki talebi destek gördü. Galatasaray ve Fenerbahçe bu öneriye karşı çıkmasına rağmen diğer kulüpler play-off sistemine sıcak bakıyor.



Kulüpler, Hatay ve Gaziantep'in ligden çekilmesiyle haksız rekabet ortamı oluştuğunu, eşitlik ilkesinin ortadan kaybolduğunu savunuyor.



KBV'de ortak karar çıkmadığı için kulüplerin bireysel olarak TFF'ye başvuracağı, 2011-12 sezonunda olduğu gibi şampiyonun lig bitiminde play-off maçları sonunda belirlenmesini isteyeceği öğrenildi.





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