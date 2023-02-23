Süper Lig kulüplerinden TFF'ye 'play-off' önerisi

Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki kulüpler, Hatay ve Gaziantep'in çekilmesi nedeniyle haksız rekabet oluştuğunu iddia edip play-off sisteminin getirilmesini istiyor.

Haber; Sözcü
Abone Ol
Süper Lig kulüplerinden TFF'ye 'play-off' önerisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2023 00:11
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, sporun her dalını derinden sarstı. Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilirken, son yapılan Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısında başkanlardan flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi yönündeki talebi destek gördü. Galatasaray ve Fenerbahçe bu öneriye karşı çıkmasına rağmen diğer kulüpler play-off sistemine sıcak bakıyor.

Kulüpler, Hatay ve Gaziantep'in ligden çekilmesiyle haksız rekabet ortamı oluştuğunu, eşitlik ilkesinin ortadan kaybolduğunu savunuyor.

KBV'de ortak karar çıkmadığı için kulüplerin bireysel olarak TFF'ye başvuracağı, 2011-12 sezonunda olduğu gibi şampiyonun lig bitiminde play-off maçları sonunda belirlenmesini isteyeceği öğrenildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ