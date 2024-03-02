TFF, Süper Lig'in yeni yayıncısını resmen açıkladı. beIN Sports 3 yıllığına yeniden Süper Lig'in yayıncı kuruluşu oldu.
TFF, ödenecek rakamın 182 milyon dolar olduğunu duyurdu.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.
Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."
"7 YILDA 20 MİLYAR YATIRIM"
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 3 yıl daha yayın haklarını alan beIN Media Group, anlaşma dolayısıyla açıklama yaptı.
Gruptan yapılan açıklamada, Süper Lig'in 23 sezondur yayıncısı olan Digiturk'ün maçları 2026-2027 sezonunun sonuna kadar yayınlamaya devam edeceği bildirildi.
beIN Media Group ile Digiturk Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, Süper Lig'in yayıncısı olmaya devam edecekleri için memnun olduklarını söyledi.
Grup olarak küresel deneyim ve uzmanlıklarıyla kaliteli yayıncılık anlayışını futbolseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Yousef Al-Obaidly, şunları kaydetti:
"Trendyol Süper Ligi'nin tek resmi yayıncısı olmaktan gurur duyuyoruz. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in tüm yerel ve uluslararası yayın haklarını en yüksek teklifi vererek kazanmış olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Küresel gücümüzü Türkiye'de son 23 yılda edindiğimiz engin deneyimle birleştirerek, sporseverlere en kaliteli içeriği sunmaya devam edecek ve Türk futbolunun küresel pazardaki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hedef doğrultusunda başta teknolojiye yaptığımız yatırımlar olmak üzere son 7 yılda 20 milyar lira yatırım yaparak, sektörde standartları belirledik ve belirlemeyi sürdüreceğiz. Türk futboluna inanıyoruz. Onun en büyük yatırımcısı olarak elde edeceği başarılara eşlik edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. İlerleyen süreçte Türk futbolunun yükselen bir değer olarak futbol ekosisteminde hak ettiği yeri alacağına inancımız tam. Bu anlaşma, beIN Media Group'un Türkiye'nin önde gelen spor, eğlence ve medya grubu olarak uzun vadeli başarısının ve devam eden hedeflerinin bir başka kanıtıdır."
YILLARA GÖRE DEĞİŞİM
Yayıncı kuruluş ve TFF arasında yapılan anlaşmaların yıllara göre değişimi şu şekilde:
2016/2017: 500 milyon dolar - 3,02 TL
2017/2018 465 milyon dolar - 3,64 TL
2018/2019 388 milyon dolar - 4,81 TL
2020/2021 337 milyon dolar - 7,06 TL
2021/2022 215 milyon dolar - 8,86 TL
2022/2023 127 milyon dolar - 16,55 TL
2023/2024 80 milyon dolar - 23.74 TL
2024/2025 182 milyon dolar - 31.35 TL
TFF, ödenecek rakamın 182 milyon dolar olduğunu duyurdu.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.
Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."
"7 YILDA 20 MİLYAR YATIRIM"
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 3 yıl daha yayın haklarını alan beIN Media Group, anlaşma dolayısıyla açıklama yaptı.
Gruptan yapılan açıklamada, Süper Lig'in 23 sezondur yayıncısı olan Digiturk'ün maçları 2026-2027 sezonunun sonuna kadar yayınlamaya devam edeceği bildirildi.
beIN Media Group ile Digiturk Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, Süper Lig'in yayıncısı olmaya devam edecekleri için memnun olduklarını söyledi.
Grup olarak küresel deneyim ve uzmanlıklarıyla kaliteli yayıncılık anlayışını futbolseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Yousef Al-Obaidly, şunları kaydetti:
"Trendyol Süper Ligi'nin tek resmi yayıncısı olmaktan gurur duyuyoruz. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in tüm yerel ve uluslararası yayın haklarını en yüksek teklifi vererek kazanmış olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Küresel gücümüzü Türkiye'de son 23 yılda edindiğimiz engin deneyimle birleştirerek, sporseverlere en kaliteli içeriği sunmaya devam edecek ve Türk futbolunun küresel pazardaki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hedef doğrultusunda başta teknolojiye yaptığımız yatırımlar olmak üzere son 7 yılda 20 milyar lira yatırım yaparak, sektörde standartları belirledik ve belirlemeyi sürdüreceğiz. Türk futboluna inanıyoruz. Onun en büyük yatırımcısı olarak elde edeceği başarılara eşlik edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. İlerleyen süreçte Türk futbolunun yükselen bir değer olarak futbol ekosisteminde hak ettiği yeri alacağına inancımız tam. Bu anlaşma, beIN Media Group'un Türkiye'nin önde gelen spor, eğlence ve medya grubu olarak uzun vadeli başarısının ve devam eden hedeflerinin bir başka kanıtıdır."
YILLARA GÖRE DEĞİŞİM
Yayıncı kuruluş ve TFF arasında yapılan anlaşmaların yıllara göre değişimi şu şekilde:
2016/2017: 500 milyon dolar - 3,02 TL
2017/2018 465 milyon dolar - 3,64 TL
2018/2019 388 milyon dolar - 4,81 TL
2020/2021 337 milyon dolar - 7,06 TL
2021/2022 215 milyon dolar - 8,86 TL
2022/2023 127 milyon dolar - 16,55 TL
2023/2024 80 milyon dolar - 23.74 TL
2024/2025 182 milyon dolar - 31.35 TL
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