TFF, Süper Lig'in yeni yayıncısını resmen açıkladı. beIN Sports 3 yıllığına yeniden Süper Lig'in yayıncı kuruluşu oldu.TFF, ödenecek rakamın 182 milyon dolar olduğunu duyurdu.İşte TFF'den yapılan açıklama;Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 3 yıl daha yayın haklarını alan beIN Media Group, anlaşma dolayısıyla açıklama yaptı.Gruptan yapılan açıklamada, Süper Lig'in 23 sezondur yayıncısı olan Digiturk'ün maçları 2026-2027 sezonunun sonuna kadar yayınlamaya devam edeceği bildirildi.beIN Media Group ile Digiturk Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, Süper Lig'in yayıncısı olmaya devam edecekleri için memnun olduklarını söyledi.Grup olarak küresel deneyim ve uzmanlıklarıyla kaliteli yayıncılık anlayışını futbolseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Yousef Al-Obaidly, şunları kaydetti:2016/2017: 500 milyon dolar - 3,02 TL2017/2018 465 milyon dolar - 3,64 TL2018/2019 388 milyon dolar - 4,81 TL2020/2021 337 milyon dolar - 7,06 TL2021/2022 215 milyon dolar - 8,86 TL2022/2023 127 milyon dolar - 16,55 TL2023/2024 80 milyon dolar - 23.74 TL2024/2025 182 milyon dolar - 31.35 TL