Süper Lig'den düştükten sonra amatöre gerileyen son takım Denizlispor oldu

Bu sezon mücadele ettiği 3. Lig'den amatöre düşen Denizlispor, Süper Lig deneyimi yaşayıp profesyonel liglere veda eden 39. takım oldu.
Süper Lig tarihinde yer alan 76 ekipten 39'u profesyonel liglerin en üstünde mücadele ettikten sonra yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle amatöre kadar geriledi.
Bu ekiplerden bazıları kapanırken, bazıları da Bölgesel Amatör Lig veya illerinin amatör kümelerinde mücadelesini sürdürüyor.
En üst ligde yer alıp amatör kümeye gerilen son ekip Süper Lig'de 21 sezon mücadele eden Denizlispor oldu. Süper Lig'de yer aldıktan sonra amatöre kadar düşen ekiplerden Altınordu, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Göztepe ve Kocaelispor tekrar profesyonel liglere dönmeyi başardı.
Petrolofisi ve PTT, Süper Lig'den düştükten bir süre sonra profesyonel liglerden çekildi.
İzmir'i Süper Lig'de 10 sezon temsil eden Altınordu, 1995-1996'da amatöre geriledikten sonra 2002-2003'te tekrar 3. Lig vizesi aldı. İzmir temsilcisi 1. Lig'e kadar çıkıp play-off finaline kadar yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altınordu bu sezon yer aldığı 2. Lig'de play-off oynamayı garantiledi.
Süper Lig'de 13 sezon yer alan Ankara Demirspor da 1982-1983'te veda ettiği profesyonel liglere 1 sezon ara verdikten tekrar döndü. Ankara Demirspor, gelecek sezon da yoluna 2. Lig'de devam edecek.
İlk olarak 1975-1976'da Süper Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, 2000-2001'de düştüğü amatörden 2005-2006'da 3. Lig'e yükseldi. 2014-2015'te Süper Lig'de mücadele ettikten sonra tekrar 3. Lig'e kadar gerileyen Balıkesir temsilcisi bu sezon 2. Lig'e yükselmek için play-off maçlarına çıkacak.
Avrupa kupalarında yarı finalde mücadele eden ilk Türk takımı konumundaki Göztepe, 2006-2007 sezonu bitiminde gerilediği amatörde play-off finali oynamasına rağmen 3. Lig vizesi alamadı. Sarı-kırmızılı ekip, bunun üzerine TFF 3. Lig ekibi Aliağa Belediyespor'un yarışmacı hakkını devralarak tekrar profesyonel liglere döndü.
Daha önce 2013-2014 sezonu bitiminde Bölgesel Amatör Lig'e gerileyen takımlardan Kocaelispor, 2 sezon mücadele ettiği BAL'dan sonra bu sezon tekrar Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
- Diğer amatöre düşen takımlar
Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş Akhisarspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu ve Orduspor'un yanı sıra Adalet, Akçaabat Sebatspor, Aydınspor, Bakırköyspor, Beykoz, Beyoğluspor, Bucaspor, Çanakkale Dardanelspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Feriköy, Gençlerbirliği OFTAŞ, Hacettepe, İzmirspor, Kahramanmaraşspor, Kırıkkalespor, Malatyaspor, Manisaspor, Siirtspor, Şekerspor, Vanspor, Vefa, Yeşildirek, Yozgatspor, Zeytinburnuspor ve Zonguldakspor Süper Lig'den düştükten sonra amatöre kadar geriledi.
- Eskişehirspor dönüş yolunda
Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta dün 2-1 kazandığı Akşehirspor maçını 33 bin civarında taraftarın izlediği Eskişehirspor, ligdeki son hafta öncesinde liderliğini sürdürdü.
Eskişehir ekibi son hafta konuk olacağı Mezitli 33 maçını kazanması halinde tekrar profesyonel liglere dönecek.
Süper Lig'de daha önce yer alan Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un bu sezon 1. Lig'den düşmesi kesinleşti. Aynı ligde MKE Ankaragücü de son 2 haftaya düşme hattında girdi. 2. Lig'de de Altay ve Giresunspor 3. Lig'e düştü.
Süper Lig'den düştükten sonra amatöre gerileyen son takım Denizlispor oldu
UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, Süper Lig deneyi yaşayıp profesyonel liglere veda eden 39. ekip olarak kayıtlara geçti. Amatöre gerileyen Süper Lig ekiplerinden Altınordu, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Göztepe ve Kocaelispor tekrar profesyonel liglere dönmeyi başardı.
Bu sezon mücadele ettiği 3. Lig'den amatöre düşen Denizlispor, Süper Lig deneyimi yaşayıp profesyonel liglere veda eden 39. takım oldu.
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