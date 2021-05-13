Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının oranları

Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının iddaa oranları belli oldu. iddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında galibiyetine 1.25, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetine 1.05, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında galibiyetine 1.48 oran verdi.
İşte oranlar:
6.00 Göztepe
4.40 Beraberlik
1.25 Beşiktaş
1.05 Galatasaray
6.50 Beraberlik
10.00 Yeni Malatyaspor
4.40 Kayserispor
3.30 Beraberlik
1.48 Fenerbahçe
İşte oranlar:
6.00 Göztepe
4.40 Beraberlik
1.25 Beşiktaş
1.05 Galatasaray
6.50 Beraberlik
10.00 Yeni Malatyaspor
4.40 Kayserispor
3.30 Beraberlik
1.48 Fenerbahçe
🧐Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı için skor oranları;
📍1-0: 15.00
📍2-0: 10.00
📍2-1: 10.00
📍3-0: 8.25
📍3-1: 8.00
📍3-2: 15.00
📍4-0: 9.00
📍4-1: 8.50
📍4-2: 17.00
📍5-0: 12.00
📍5-1: 12.00
📍6-0: 20.00 https://t.co/qoNoO6dnBi pic.twitter.com/TXvgXa9xen
— Sporx (@sporx) May 13, 2021
🧐Göztepe - Beşiktaş maçı için skor oranları;
📍0-1: 8,00
📍0-2: 6,50
📍1-2: 6,75
📍0-3: 7,50
📍1-3: 8,00
📍2-3: 17,00
📍0-4: 12,00
📍1-4: 12,00
📍2-4: 25,00
📍0-5: 22,00
📍1-5: 25,00
📍0-6: 50,00 https://t.co/qoNoO6dnBi pic.twitter.com/OUjwvnPdYm
— Sporx (@sporx) May 13, 2021