Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının oranları

Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının oynanacağı 42. haftanın iddaa oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının oranları
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13 Mayıs 2021 14:20
Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının iddaa oranları belli oldu. iddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında galibiyetine 1.25, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetine 1.05, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında galibiyetine 1.48 oran verdi.

İşte oranlar:

6.00 Göztepe
4.40 Beraberlik
1.25 Beşiktaş

1.05 Galatasaray
6.50 Beraberlik
10.00 Yeni Malatyaspor

4.40 Kayserispor
3.30 Beraberlik
1.48 Fenerbahçe


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