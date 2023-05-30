Süper Lig'de şampiyonluk hesapları

Galatasaray, Başkent'te Ankaragücü'nü yenip şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Aslan'ın kaybını bekleyen Fenerbahçe ise evinde Antalya'yı devirip yarışı Nef Stadı'na taşımayı istiyor

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Süper Lig'de şampiyonluk hesapları
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30 Mayıs 2023 12:01
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 12:53
Süper Lig'de tüm sezona bedel hafta geldi, çattı!

Bugün oynanacak iki maçtan çıkacak sonuç, şampiyonu belirleyebilir. 5 puan farkla zirvede oturan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerse zaferini ilan edecek.

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek.

Ülker Stadı'ndaki mücadele de aynı saatte başlayacak. Eğer bugün Aslan puan kaybeder, Kanarya kazanırsa şampiyon, gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçında belli olacak.

G.SARAY BERABERE KALIRSA AVERAJ HESAPLARI BAŞLAR

Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanırsa haftaya sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisini 2-0 kaybetse dahi ikili averajla mutlu sona ulaşan taraf olacak. 3 veya daha fazla farkla yenilirse genel averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir. Sarı-lacivertlilerin bugün puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, kendi alacağı sonucun önemi olmadan şampiyonluğa ulaşacak. 

 
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