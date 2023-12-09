Galatasaray Adana Demir maçında da direklere takıldı; Tete ve Oliveira'nın şutları direkten döndü.
Sarı kırmızılı takım, bu sezon 11 kezle şutları en çok direği vuran takım oldu. Tete, Davinson, Kerem, Oliveira 2 kezle başı çekti.
Rams Park'ta 7 galibyet
Sarı-kırmızılılar bu sezon iç sahada puan kaybetmeyen tek takım durumunda. Aslan, Adana Demirspor'u da mağlup ederken 2002/03, 2001/02 ve 1974/75 sezonlarının ardından dördüncü kez bir sezona evinde 7 galibiyetle başladı.
Sarı kırmızılı takım, bu sezon 11 kezle şutları en çok direği vuran takım oldu. Tete, Davinson, Kerem, Oliveira 2 kezle başı çekti.
Rams Park'ta 7 galibyet
Sarı-kırmızılılar bu sezon iç sahada puan kaybetmeyen tek takım durumunda. Aslan, Adana Demirspor'u da mağlup ederken 2002/03, 2001/02 ve 1974/75 sezonlarının ardından dördüncü kez bir sezona evinde 7 galibiyetle başladı.
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