Süper Lig'de direk rekoru Galatasaray'da!

Bu sezon ligde direkleri G.Saray dövdü. Sarı-kırmızılılar Tete (2), Davinson (2), Oliveira (2), Kerem, Icardi, Mertens, Kerem Demirbay ve Hakim Ziyech ile toplamda 11 kez gole yaklaşsa da top direkten döndü.

, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de direk rekoru Galatasaray'da!
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09 Aralık 2023 12:22
Galatasaray Adana Demir maçında da direklere takıldı; Tete ve Oliveira'nın şutları direkten döndü.

Sarı kırmızılı takım, bu sezon 11 kezle şutları en çok direği vuran takım oldu. Tete, Davinson, Kerem, Oliveira 2 kezle başı çekti.

Rams Park'ta 7 galibyet

Sarı-kırmızılılar bu sezon iç sahada puan kaybetmeyen tek takım durumunda. Aslan, Adana Demirspor'u da mağlup ederken 2002/03, 2001/02 ve 1974/75 sezonlarının ardından dördüncü kez bir sezona evinde 7 galibiyetle başladı.

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